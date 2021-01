Inter, colpo per gennaio? Ieri incontro con gli agenti di un attaccante

Inter, Tuttosport ha riportato questa mattina un retroscena interessante che potrebbe essere un indizio sulle strategie di mercato nerazzurre. Nella giornata di ieri infatti è andato in scena l'incontro tra la società e l'agente di Bastoni per il rinnovo del contratto del giovane difensore italiano.

Tuttavia, scrive il quotidiano torinese, il procuratore in questione cura anche gli interessi di Eder, che da gennaio sembra essere tornato in orbita Inter. Il giocatore gioca attualmente in Cina, nel club di proprietà di Suning, e arriverebbe a costo zero.

Per l'italo brasiliano si tratterebbe di un ritorno in nerazzurro. Soprattutto la pista che porta a questo giocatore è la più semplice in un mercato che si trova a fare i conti con la crisi dettata dall'emergenza Covid.