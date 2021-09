Inter, colpo in vista? Il giocatore parla del possibile futuro nella "sua" Inter

Nel corso dell'estate, a causa dell'addio di Lukaku, la dirigenza ha dovuto rivedere le strategie per l'attacco.

Dzeko, arrivato al posto del belga, non è certamente un colpo in prospettiva. Per questa ragione Marotta dovrà lavorare per rinfrescare il reparto, visto che c'è da fare i conti anche con la situazione legata a Sanchez. Insomma, gli unici attaccanti futuribili sono al momento Lautaro (prossimo al rinnovo) e la new entry Correa. Molti fattori lasciano pensare che ci sia un nome per il quale l'amministratore delegato nerazzurro quasi certamente farà un tentativo. Si tratta di Giacomo Raspadori, attaccante del Sassuolo che in questi giorni si è preso la scena dopo l'ottima gara con la nazionale di Mancini.

Gli indizi per far si che l'affare vada in porto sembrano esserci tutti. Per Marotta Raspadori rappresenta un autentico pupillo. Giovane, di qualità ed italiano. Il tipo di profilo insomma che il dirigente ha sempre cercato nel corso della sua carriera. Inoltre i rapporti con il collega Carnevali sono più che ottimi. Infine c'è un aspetto che spesso si rivela determinante nei trasferimenti. La volontà del giocatore è quella di andare nella "sua" Inter. In estate avrebbe addirittura rifiutato la Juventus, e questa mattina è stata pubblicata dalla Gazzetta dello Sport un'intervista in cui Raspadori ha parlato della possibilità di andare a giocare nella squadra che ha sempre tifato.

Quando in estate sentiva il suo nome accoppiato a quello della “sua” Inter cosa pensava?

"Sarei bugiardo se dicessi che non mi faceva piacere. Ho fatto un percorso in crescendo, è normale voler crescere ancora. Ma c’è il momento giusto per ogni ambizione".