Inter, colpo di scena: niente Sensi con la Samp? Può giocare un'altra punta

L'Inter sfiderà domani la Samp nel lunch match delle 12.30. Una gara da vincere, ma che vedrà Simone Inzaghi alle prese con dubbi di formazione, dettati dagli impegni ravvicinati (mercoledì c'è il Real, guarda le curiosità del match, clicca qui) e rientro in extremis dei nazionali. C'è un dubbio, in particolare, che attanaglia l'ex mister della Lazio.

Come spiega infatti La Gazzetta dello Sport oggi, Inzaghi riaccoglierà in queste ore Lautaro e Correa, di rientro dal Sudamerica. Saranno, quelli con i due argentini, colloqui utili e decisivi per comprendere il loro stato e valutarne l'impiego. Se, fino a qualche ora fa, l'indiziato per far coppia con Dzeko sembrava Stefano Sensi (leggi qui le polemiche che hanno caratterizzato gli scorsi giorni), ora le scelte sembrano esser tornate in discussione.

Lasciare in panchina entrambi gli attaccanti argentini - spiega il quotidiano - potrebbe essere un azzardo. E' Lautaro Martinez il calciatore che più di altri può attentare alla voglia di titolarità di Sensi. Anche se Joaquin Correa, a differenza del Toro, ha anche giocato meno nell'ultimo match con la Nazionale (meno di mezz'ora). Insomma, non mancano le alternative a Sensi.

Decisiva, ora, sarà la rifinitura di oggi. Inzaghi ha un dubbio da sciogliere, ed è in attacco. Sensi o l'usato sicuro Lautaro, per battere la Samp e proseguire la marcia netta in campionato.