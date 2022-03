Inter, col Torino per la volata scudetto. E c’è un osservato speciale

Inter, la volata scudetto è iniziata.

Dopo l’eliminazione in Champions League, che ha visto gli uomini di Simone Inzaghi battagliare contro il Liverpool, c’è bisogno di una vittoria in campionato per restare in scia per il titolo di campione d’Italia.

Come si apprende dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, l’Inter si gioca tanto nella trasferta di domenica. I nerazzurri sono infatti a -2 dal Milan, senza però dimenticare la partita da recuperare contro il Bologna. Appare dunque fondamentale iniziare un filotto di vittorie, che potrebbe essere partito dal roboante 5-0 inflitto alla Salernitana nello scorso turno di Serie A.

Nelle ultime 17 partite sul campo dei granata, i nerazzurri hanno perso soltanto 2 volte, vincendone 12 e pareggiando in 3 occasioni. Juric, però, è un allenatore validissimo e ha a disposizione una rosa di tutto rispetto, che proverà ad ingabbiare l’Inter con pressing asfissiante e tantissima corsa.

E proprio nella rosa del Torino c’è un giocatore in particolare che verrà seguito attentamente dal mondo interista, ovvero Gleison Bremer. Il 24enne brasiliano è l’uomo identificato dalla dirigenza nerazzurra come uno degli obiettivi principali per la prossima sessione di mercato; da tempo infatti Marotta e Ausilio stanno cercando la formula giusta per convincere Cairo a cedere il suo gioiello, fresco di rinnovo. Il board nerazzuro sogna di affiancare Bremer a Skriniar e Bastoni, formando un terzetto difensivo semplicemente formidabile data anche la possibile partenza di De Vrij al termine della stagione.