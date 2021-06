Inter, ci siamo: in arrivo la prima cessione, questione di poco tempo

A breve si potrà parlare di ufficialità, o almeno così sembra, stando a quanto riferisce stamani l'edizione del Corriere dello Sport che si focalizza sul mercato in uscita dei nerazzurri. Stando al giornale Beppe Marotta e Piero Ausilio - a breve - potranno ufficializzare la prima cessione in vista della prossima stagione.

Infatti l'asse Milano-Lisbona, che vede protagonista il profilo dell'ex numero 10 João Mario, sembra essere molto caldo in quest'ultime ore con una minima distanza tra domanda ed offerta. Sembrerebbe questione di dettagli: "Per quanto riguarda i movimenti in entrata, l’Inter dovrà comunque attendere le prime uscite. In questo senso, un altro fronte caldo è quello per João Mario. La distanza tra la domanda interista e offerta dello Sporting Lisbona, infatti, è ormai ridotta".

Così si sbilancia e riporta il quotidiano che parla di una cifra tra i 6-7 milioni - offerta del club portoghese - contro gli 8 milioni tondi richiesti dal club nerazzurro. Si tratterebbe dunque solamente di limare questa piccola distanza e poi si potrà ufficializzare la cessione a titolo definitivo del 28enne nazionale portoghese. In nerazzurro per lui l'arrivo nell'agosto del 2016 come uno dei primi colpi dell'era Suning (40 milioni), ma poche presenze e tanti prestiti in queste ultime stagioni. Non una parentesi brillante a Milano cove non è mai riuscito ad imporsi e far vedere le doti espresse durante gli Europei vinti dalla sua Nazionale.