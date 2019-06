Inter, chiuso il terzo colpo: Conte prepara una mossa a sorpresa

Nella giornata di ieri, l’Inter ha definito l’acquisto di Stefano Sensi, in arrivo dal Sassuolo. Antonio Conte lo ha voluto fortemente e la Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, svela come il tecnico voglia puntare sul centrocampista azzurro, cambiando posizione a Marcelo Brozovic. Questa l'analisi del quotidiano milanese:

“Il cerchio si è chiuso, con la soddisfazione di tutti. Manca la firma più importante, ma quella è ormai una questione squisitamente pratica. Stefano Sensi è un nuovo giocatore dell’Inter, il regista reclamato da Antonio Conte che i nerazzurri in realtà cercavano da diverso tempo. Tra Inter e Sassuolo è tutto definito, con tanto di stretta di mano a sancire un accordo raggiunto ieri pomeriggio nella nuova sede dell’Inter, dove l’a.d. Giovanni Carnevali era arrivato dopo pranzo per sistemare gli ultimi dettagli della trattativa.

Sensi è stato acquistato dall’Inter in prestito oneroso (5 milioni) con diritto di riscatto fissato a 20. Al Sassuolo andrà Marco Sala, terzino classe 1999, ultima stagione all’Arezzo, oltre al prestito di Gravillon, rientrato ad Appiano dopo un anno al Pescara. La firma di Sensi arriverà soltanto dopo le visite mediche in programma tra martedì e mercoledì della prossima settimana. È stato proprio Carnevali ad ufficializzare la chiusura della trattativa al termine dell’incontro di ieri.

Dopo Godin e Lazaro (tutto definito con il giocatore, si limano gli ultimi dettagli dell’intesa con l’Hertha prima di poter ufficializzare il trasferimento), l’Inter ha chiuso così il terzo colpo da dare a Conte in vista della prossima stagione. «Ha grandi qualità tecniche e morali» ha sottolineato ancora ieri Carnevali, di fatto toccando le corde giuste per le orecchie del neo tecnico nerazzurro, che vuole giocatori pronti a sposare la causa in tutto e per tutto, con rigore e dedizione.

L’arrivo di Sensi permetterà a Conte di modificare la posizione di Brozovic, che nell’idea dell’ex c.t. dovrà agire da mezzala pronta all’inserimento. Sensi è cresciuto molto nell’ultima stagione, dove oltre alle due reti in 28 presenze in A con il Sassuolo ha anche trovato il primo gol con la maglia della Nazionale, nel match di qualificazione al prossimo Europeo contro il Liechtenstein. Per il centrocampista è pronto un contratto quinquennale da 1,8 milioni più bonus a stagione.

E le chiavi della manovra nerazzurra. Ora è arrivata la grande occasione, in un club prestigioso che punta a tornare al vertice in Italia e a fare bene anche in Europa. A poco più di una settimana dal via della nuova stagione, l’Inter comincia a raccogliere i frutti del lungo lavoro sul mercato”, chiosa la rosea.