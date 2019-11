Inter Chiesa, ora i nerazzurri hanno un grande vantaggio da poter sfruttare

Continua la caccia di Marotta ai più promettenti giovani italiani. E in questa ottica l'obiettivo numero uno resta Federico Chiesa. Il giocatore, racconta la Gazzetta dello Sport, è in rottura con la Fiorentina.

In estate probabilmente si aspettava di lasciare Firenze, e non sembrerebbe aver gradito la resistenza di Commisso. Chiesa, riporta la rosea, non ha più rilasciato dichiarazioni in chiave viola, forse perchè si sarebbe aspettato un aumento di stipendio, o magari una convocazione da parte del presidente per un prolungamento di contratto. O magari aspetta semplicemente che arrivi l'estate per poter partire.

Ebbene in ottica estiva, si potrebbe delineare una situazione che potrebbe favorire l'Inter. Commisso infatti vorrebbe ascoltare tutte le offerte, comprese quelle provenienti dall'estero, lasciando la Juventus come ultima possibilità.

L'intenzione sarebbe quella di evitare un Baggio bis. Tuttavia il padre di Federico, Enrico, in estate avrebbe raggiunto un accordo sulla parola con i bianconeri, e quindi bisognerà capire come si comporterà. Una possibilità è che affidi la procura del figlio ad un altro agente.

L'Inter dal canto suo non può investire i 70 milioni richiesti già a gennaio, ragione per la quale dovrà sfidare le altre pretendenti a giugno.