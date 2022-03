Inter, chi sarà il vice Brozovic? Tutti i possibili nomi

Inter, è caccia al vice Brozovic.

Secondo quanto riferisce l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, dopo il rinnovo contrattuale di Marcelo Brozovic (che lega il centrocampista croato all’Inter fino al 2026) i nerazzurri sono concentrati nella ricerca di un giocatore con caratteristiche simili.

D’altronde, la stagione sta chiaramente dicendo che c’è un Inter con Brozovic e ce n’è un’altra senza, che appare sconnessa e poco funzionale. Ed è per questo motivo che gli uomini di mercato nerazzurri stanno scandagliando il mercato per assicurare a Simone Inzaghi un’alternativa di valore al centrocampista ex Dinamo Zagabria.

L’ultima idea è quella che porta a Jordan Veretout, centrocampista e mezzala in forza alla Roma che quest’anno ha perso il posto da titolare nello scacchiere di Josè Mourinho. I giallorossi, però, chiedono tra i 15 e 20 milioni di euro, cifra ritenuta alta da Marotta e Ausilio che quindi, in attesa che si abbassi, continuano a guardarsi intorno.

Tra i profili visionati c’è anche Gonzalo Villar, centrocampista di qualità sempre della Roma (già accostato all'Inter negli anni scorsi) attualmente in prestito al Getafe, che avrebbe un ingaggio molto minore e un’età in linea con le prospettive future nerazzurre (24 anni).

Tra le piste straniere è stato valutato con grandissima attenzione anche Boubacar Kamara, centrocampista del Marsiglia in scadenza di contratto. Il centrocampista francese ha comunicato la sua intenzione di non voler attualmente rinnovare, e l’Inter è alla finestra insieme ad altri top club europei come l’Atletico Madrid.

Insomma, la caccia al vice Brozovic è aperta e non resta che aspettare la sessione estiva di calciomercato.