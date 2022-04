Inter, chi in porta domani? Come sta Handanovic (e lo striscione per Radu)

Inter, è Handanovic il nodo in vista della sfida di domani pomeriggio contro l'Udinese.

Il capitano nerazzurro sarà in porta dopo aver guardato i suoi compagni dalla panchina nel recupero col Bologna? E' la domanda principale nelle ore di vigilia. Il Corriere dello Sport fa chiarezza, pur senza sciogliere definitivamente i dubbi. "Cauto ottimismo, ma una decisione definitiva verrà comunque presa soltanto oggi", si legge sulle pagine odierne del quotidiano romano. Troppo importante Handanovic per l'Inter e per i sogni di gloria della squadra di Inzaghi (qui il piano Scudetto: due giornate potrebbero regalare l'impresa).

Intanto fuori dalla Pinetina uno striscione 'Forza Radu' ha spronato il vice dello sloveno che, inevitabilmente, sarebbe chiamato in causa qualora Handanovic non dovesse sentirsi sicuro per giocare. Certo, rimarca il giornale, il rumeno scenderebbe in campo con un vero e proprio macigno dettato dall'errore grossolano della sfida col Bologna che tanto rumore ha fatto. Non solo Radu: tutti i rumeni della storia nerazzurra.