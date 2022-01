Inter, chi gioca fra Onana e Handanovic? C'è un piano per l'anno prossimo

Inter, ieri le visite mediche di Onana. Il portiere camerunense è, ormai, un calciatore nerazzurro.

Svolta, dunque, per la porta della squadra di Inzaghi che attendeva un nuovo padrone. Ma sarà Onana il titolare? Il Corriere dello Sport spiega, oggi 5 gennaio, la strategia dell'Inter. Onana ha voluto fortemente l'Inter e ha ottenuto due permessi, dall'Ajax e dal Camerun (è impegnato in Coppa d'Africa), per raggiungere Milano e sottoporsi agli esami di rito per legarsi al nuovo club.

C'è, però, il nodo del ritmo partita. Onana è ai margini in Olanda, e dopo la Coppa d'Africa resterà probabilmente a guardare fino a giugno. Ecco perché l'Inter potrebbe comunque cautelarsi assicurando ad Handanovic un ruolo non banale. Il quotidiano romano spiega come allo sloveno potrebbero essere garantite gerarchie non già prestabilite in partenza. Un duello, dunque, quello che si prefigurerebbe nella prossima stagione per difendere i pali della squadra nerazzurra, e non invece una staffetta certa che avrebbe visto Onana già sicuro di una maglia da titolare.

Onana è stata un'occasione, rimarca il giornale. Ma almeno per i primi tempi l'Inter conta di cautelarsi, continuando ad affiancargli i guantoni sicuri dell'attuale numero uno. La scheda di Onana, 'scoperto' da Eto'o, e con un passato al Barca, clicca qui.