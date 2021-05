Inter: chi dopo Conte? Gazzetta non ha dubbi: ecco il principale candidato

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, mercoledì 26 maggio, ha 'sganciato' la bomba: l'Inter e Antonio Conte sono a un passo dal divorzio. La società e il tecnico, che non avrebbero trovato un punto d'intesa sul futuro, starebbero trattando sulla buonuscita. Chi sarà dunque il prossimo allenatore dei nerazzurri? "Difficile immaginare che un dirigente esperto come Marotta però non avesse già messo in conto il possibile finale della storia e dunque non abbia ora un asso nella manica per la sostituzione di Conte. Quattro i nomi potenzialmente affiancabili alla panchina dell’Inter. Il primo - scrive Andrea Di Caro - è ovviamente quello di Max Allegri, che l’amministratore delegato nerazzurro aveva già sondato lo scorso anno. E’ forse l’unico nome che lenirebbe un po’ la grande delusione del popolo interista, anche perché sul taccuino pure della Juve".

Come vi abbiamo raccontato su Interdipendenza ieri, martedì, l'allenatore toscano sarebbe però nel mirino anche del Real Madrid che dovrà sostituire Zidane. Insomma: un 'avversario' ostico, forse il peggiore con cui duellare. E quindi? Secondo la Gazzetta dello Sport al secondo posto, nei piani dell'Inter, ci sarebbe "Maurizio Sarri, ma tra le incognite c’è quella della tipologia di squadra che Conte ha formato e forgiato che non sembra adatta alle idee sarriane. Il terzo - prosegue Di Caro - è Sinisa Mihajlovic, ex nerazzurro, tante volte contattato dall’Inter, grinta e carattere in stile contiano. Infine, staccato, Simone Inzaghi che oggi potrebbe dire addio alla Lazio". Infine il quotidiano sportivo sottolinea come "Il distacco da conte è sicuramente traumatico per molti. Sono diversi i big che potrebbero essere invogliati ad ascoltare le sirene che inevitabilmente cominciano a farsi sentire". Insomma: il futuro dell'Inter campione d'Italia è davvero ancora tutto da scrivere.