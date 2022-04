Inter, che vittoria! Tra i nerazzurri un dominatore su tutti

L'Inter ha battuto il Milan e ha conquistato la finale di Coppa Italia.

Una serata magica, a San Siro: i nerazzurri di Simone Inzaghi hanno siglato tre reti e divertito non poco lo stadio gremito (rivivi qui le emozioni di Inter-Milan con la diretta testuale di InterDipendenza.net). Nelle pagelle odierne del Corriere dello Sport il migliore è chiaramente Lautaro Martinez. L'argentino è stato protagonista della sfida con una doppietta straordinaria.

"Un derby da dominatore", scrive il quotidiano romano sul conto del Toro, premiato con un 8 in pagella. "Non sbaglia una giocata, arrivando ad abusare Tomori", l'immagine proposta per certificare la resa del difensore rossonero, che nulla ha potuto nella serata straripante dell'attaccante sudamericano.

Splendida, pure, la prova di Marcelo Brozovic. Voto 7.5 per il croato: "Una sorta di lavatrice in mezzo al campo. Nel senso che pulisce ogni pallone".

In ombra solo Calhanoglu. "Sente (troppo) la partita. Non riesce a incanalare la pressione", la valutazione del giornale sul centrocampista turco, doppio ex della partita. Le parole di Lautaro Martinez dopo il derby, clicca qui.