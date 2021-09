Inter, che paura! Le condizioni di Joaquin Correa e Arturo Vidal

Inter, come sta Correa? L'argentino è uscito ieri per infortunio. Una brutta botta all'anca ha fatto temere il peggio, ma le notizie sono confortanti. Come spiega La Gazzetta dello Sport: "Una grande paura, una corsa veloce in ospedale e poi il sospiro per lo scampato pericolo: Joaquin Correa non ha fratture al bacino".

Escluse, dunque, conseguenza negative. Correa ha provato molto dolore, e resta in dubbio per il turno infrasettimanale di martedì contro la lanciatissima Fiorentina di Italiano. Decisivo sarà il riassorbimento della botta, tra oggi e domani.

Sono state, quelle di ieri, ore frenetiche per l'ex attaccante della Lazio. Poi il lieto fine. Ecco la ricostruzione: "Mentre i suoi compagni infierivano poi sul Bologna, Correa è stato portato di corsa all’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano, dove è stato sottoposto a tutti gli esami di circostanza: il rischio di frattura è stato subito escluso e Inzaghi riavrà il suo vecchio pupillo in tempi brevi".

E Vidal? Il cileno è rimasto ai box ieri col Bologna (rivivi tutte le emozioni della sfida, clicca qui). Colpa di un affaticamento alla coscia. Eppure, l'ex Barcellona sembrava destinato ad una maglia da titolare. Il quotidiano spiega che il centrocampista verrà rivalutato nei prossimi giorni.