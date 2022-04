Inter, che Lautaro! Gol e... bordate. Quella polemica a fine gara

Inter, il ritorno di Lautaro.

L'argentino è stato gran protagonista, ieri, della vittoria dei nerazzurri sullo Spezia dell'ex Thiago Motta. Una prova maiuscola, quella del Toro, che aveva iniziato la gara dalla panchina. Un suo gol, e un assist perfetto (per il tris di Sanchez) hanno avuto effetti decisivi sull'incontro (qui le pagelle di InterDipendenza.net).

Polemico Lautaro a Inter Tv: "Io sono tranquillo, perché lavoro sempre per la squadra, per dare una mano ai miei compagni. Sono concentrato, anche se all'esterno tanti parlano. Io non ascolto, penso alla mia famiglia, a chi mi vuole bene e all'Inter. Io do sempre il massimo e continuerò a farlo", si legge su gazzetta.it.

Parole cariche di orgoglio per un attaccante spesso criticato durante questa stagione. "Il Toro sa capire dove si trova, cosa fare per raggiungere l'obiettivo e poi ama gridare al mondo la sua soddisfazione. Lui risponde così", la valutazione del sito del quotidiano milanese. Le parole di Simone Inzaghi dopo Spezia-Inter: il mister fa i complimenti ad un reparto in particolare.