Inter, che ingorgo sullo stadio! San Siro o no? La società chiarisce

Lo stadio resta tema prioritario per Inter e Milan.

Continua la querelle su quella che dovrà essere la nuova casa di nerazzurri e rossoneri. Ieri le indiscrezioni dei quotidiani, a cui hanno fatto seguito alcune posizioni ufficiali, come quella del Sindaco di Milano, Beppe Sala (qui le sue parole).

Ma cosa bolle in pentola? La materia è nota. Inter e Milan vogliono uno stadio di proprietà, ma i tempi - almeno in zona San Siro - sembrano andare per le lunghe. Come si legge oggi sulle pagine de La Gazzetta dello Sport: "La priorità è la realizzazione di un nuovo stadio. Milan e Inter lo considerano un elemento funzionale alla crescita sportiva e finanziaria dei club, dunque decisivo".

E' fondamentale il fattore tempo per non perdere grip con le avvincenti sfide che aspettano i due club. "Da qui l’idea condivisa dalle due società: occorre dare impulso al progetto, per cui se non sarà possibile farlo a San Siro verranno prese in considerazione opzioni alternative. Sostanzialmente una, l’ex area Falck di Sesto San Giovanni", ribadisce oggi il giornale.

Vien riportata la nota condivisa di Inter e Milan sullo stato della situazione: "In merito al progetto del nuovo stadio Milan e Inter precisano che stanno proseguendo un dialogo costruttivo con l’Amministrazione Comunale, secondo quanto previsto dall’iter procedurale,con la preparazione di un dossier progettuale funzionale all’avvio del dibattito pubblico, al fine di accelerare il processo per realizzare il nuovo San Siro, all’interno di un piu’ ampio masterplan che prevede un’area riqualificata dedicata a sport e intrattenimento. Per i club rimane dunque assolutamente prioritario dotarsi di un nuovo stadio, avendo certezza sui tempi dell’iter autorizzativo, rimanendo aperti a valutare altre soluzioni progettuali, qualora non ci fossero le condizioni per riuscire a realizzare il nuovo stadio di San Siro come ipotizzato".