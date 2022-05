Inter, che finale! Perisic e il voto straordinario del quotidiano

L'Inter ha alzato la Coppa Italia al termine di una finale combattutissima contro la Juventus.

Trascinata fino ai supplementari, la sfida fra nerazzurri e bianconeri non ha tradito le attese. Decisivo Ivan Perisic, gran protagonista della stagione dell'Inter. La Gazzetta dello Sport, nelle sue pagelle sul match andato in scena ieri sera all'Olimpico, assegna un mastodontico 9 all'esterno croato. Nel giudizio sul conto dell'ex Bayern si legge: "Sarebbe scontato giudicarlo al top solo per i 2 gol. E invece era lassù anche prima, quando con l’Inter sotto è l’unico a restare lucido, a creare pericoli, a riaccendere la luce di una squadra spenta. Quanto chiederà per il rinnovo? Intanto il croato ha detto che si aspettava un altro trattamento". Qui le dichiarazioni di Perisic.

Male Dzeko. Il bosniaco è, per il quotidiano milanese, il peggiore dell'incontro fra gli uomini di Inzaghi. "La fotografia della sua partita è nel cross di Darmian, poco prima della sostituzione, che aspetta dietro il difensore a portiere battuto. Non pervenuto, assente ingiustificato pure nella fase di rifinitura, fino a quando non viene sostituito da Correa dopo poco più di un’ora". Voto 5 per l'ex Roma. Rivivi Juventus-Inter con la diretta testuale di InterDipendenza.Net.