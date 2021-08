Inter, che festa! Calhanoglu il migliore. 'Quella standing ovation...'

Inter, col Genoa è stata una festa. La squadra di Simone Inzaghi ha iniziato alla grande il suo campionato, battendo i malcapitati grifoni per 4-0. Gran protagonista Calhanoglu, già al centro del progetto nerazzurro e dispensatore di qualità pura.

"Calhanoglu, rispetto a Eriksen, porta in dote una maggiore pericolosità offensiva. Potrà metterci dei gol per compensare quelli che si è portato via Lukaku. L’aiuto in costruzione del turco, più fisico di Eriksen, consentirà a Brozovic di essere più lucido in regia e al tiro, come si è visto già ieri. Naturalmente bisogna fare anche la tara di un Genoa che si è spalmato in difesa già rassegnato (5- 3-2) e quando ha provato a reagire con due mezzepunte (3-4-2-1) non ci ha creduto", scrive oggi La Gazzetta dello Sport.

Nelle pagelle del quotidiano, poi, Calhanoglu viene premiato con la palma di migliore dei nerazzurri e un voto, 7.5, che dice già tutto. Questo il giudizio: "Difficile per un ex milanista immaginare un debutto con standing ovation: è successo. Gran gol, uno ancora più bello annullato, il corner per Skriniar e tante idee buone".