Inter, che Dzeko! 'E' un nove e... mezzo: centravanti e fantasista'

INTER - Nell'estate rocambolesca dei nerazzurri, brilla ancora la casella centravanti. Certo, non c'è più Lukaku, ma Edin Dzeko ha impattato alla grande nel pianeta Inter. Il bosniaco, autore di una bella prova contro il Genoa, condita pure da un colpo di testa vincente e rabbioso, sta convincendo tutti.

"Il nove (e mezzo) arrivato a Milano è solo all’inizio della scalata: l’Inter sta cambiando pelle soprattutto grazie a lui, Edin Dzeko, l’uomo che unisce l’astuzia del centravanti e la classe del fantasista", rimarca oggi La Gazzetta dello Sport nel suo approfondimento sull'ariete ex Roma.

Lukaku è già un ricordo. Il quotidiano evidenzia: "Il nuovo numero 9 ha già fatto battere tanti cuori a San Siro. C’è pure stato un curioso rimpallo di gol all’esordio tra Edin e Rom: sabato sera ha iniziato il bosniaco con una bella testata in rete, ieri è toccato al belga con un tocco rapace nel derby di Londra tra il suo Chelsea e l’Arsenal. Intanto, almeno per il momento, non è cambiato il risultato in casa Inter: i campioni di Italia sono rimasti il carrarmato che erano prima grazie al fatto che c’è ancora un attaccante possente a cui appoggiarsi per far sgorgare il gioco. Ma se si guarda più in profondità, si nota che è già iniziata la mutazione genetica".