Inter, che corsa per lo Scudetto! Parla Lippi: la sua previsione

Inter, è una corsa appassionante quella per lo Scudetto.

I nerazzurri (qui il calendario), assieme al Milan e al Napoli (qui, invece, il calendario degli azzurri), stanno combattendo per il titolo. Quotazioni in ascesa quelle degli uomini di Inzaghi che, grazie al doppio successo contro Juventus e Verona, e ai passi falsi delle rivali, son tornati padroni del proprio destino, con una gara (quella col Bologna) ancora da recuperare.

Marcello Lippi, intervistato dal Corriere dello Sport oggi, ha detto la sua. "Non parlo di favoriti o non favoriti... Dico solo che la squadra che ho visto giocare meglio nelle ultime 2-3 gare è stata l'Inter. Ho notato che è rabbiosa, determinata, viva e concentrata", le parole dell'ex commissario tecnico della Nazionale italiana.

Incalzato sulla possibilità di un nuovo torneo deciso all'ultima giornata, come nel 5 maggio, Lippi ha spiegato: "Vedo tanto equilibrio anche adesso, ma non so se durerà fino all'ultimo turno come quella volta".