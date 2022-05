Inter, che attesa per la Coppa Italia! Zhang fa una scelta precisa

Inter, i riflettori sono sulla Coppa Italia.

Domani sera i nerazzurri proveranno ad alzare il secondo trofeo della loro stagione (dopo la Supercoppa). Avversaria la Juventus a Roma. Un incrocio da sempre denso di significati e storicità. Il Corriere dello Sport spiega i preparativi in casa Inter. Con la squadra oggi partirà anche Zhang.

Un segnale di vicinanza, quello del presidente nerazzurro, che raramente segue la squadra in trasferta, ma che in questa occasione vuole dare il suo contributo anche di presenza. Massima ambizione, e voglia di festeggiare, prima di rituffarsi in una difficile, ma non ancora impossibile, corsa Scudetto (un ex nerazzurro a sorpresa vota Milan).

Ci sarà pure la Curva Nord sugli spalti dell'Olimpico, oltre a tutti i dipendenti del club, che si recheranno in treno nella Capitale.

Un dato lascia ben sperare: Inzaghi è il tecnico che ha battuto di più la Juventus, ben 6 volte. Ed in questo senso - rimarca il giornale - Inzaghi è avanti a Conte che, contro la sua ex squadra, si è tolto ben poche soddisfazioni. Biasin e le rivelazioni di mercato sull'ex tecnico nerazzurro.