Inter, Champions in salita, ma ormai è evidente un problema

Il pareggio di ieri a Kiev contro lo Shakthar ha senza dubbio complicato il cammino europeo nerazzurro.

Ad aggravare la situazione è stata l'impresa dello Sheriff in casa del Real Madrid. Insomma, per il quarto anno consecutivo la squadra si ritrova a doversi sudare l'accesso agli ottavi in un girone sulla carta alla portata. La qualificazione tra le migliori 16 manca dal 2012, e quest'anno va senza dubbio infranta questa maledizione. Tuttavia, sottolinea il Corriere dello Sport, c'è un problema evidente che Inzaghi dovrà correggere per dare una svolta in Champions ma non solo.

L'Inter infatti spreca troppe occasioni. E'accaduto ieri, ed è accaduto, ad esempio, contro l'Atalanta e contro il Real madrid. Lautaro e Dzeko si sono divorati almeno un'occasione enorme a testa. Questo aspetto va risolto, perché non si può produrre così tanto senza capitalizzare. Per il resto il quotidiano romano ritiene che l'atteggiamento sia giusto per tentare una crescita nella massima competizione europea. Atteggiamento complessivo ed assenza di paura sono senza dubbio gli aspetti da cui ripartire.