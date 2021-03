Inter, cessione in arrivo? Arriva l'offerta per un centrocampista

Inter, Tuttosport questa mattina è tornato a parlare di quanto riportato nella giornata di ieri dal quotidiano sportivo A Bola in merito alla trattativa tra il club nerazzurro e lo Sporting Lisbona per il trasferimento di Joao Mario.

Il centrocampista attualmente milita nello Sporting con la formula del prestito, e all'Inter sarebbe pervenuta un'offerta da 7 milioni per il riscatto. La cifra non garantirebbe la plusvalenza, in quanto l'Inter ha acquistato il giocatore per 43 milioni di euro nel 2016 e ora è iscritto a bilancio proprio per 7 milioni..

Tuttavia i lusitani avrebbero intenzione di riscattare il centrocampista, ragione per la quale in vista di giugno si spera in un rilancio che garantirebbe all'Inter la plusvalenza.