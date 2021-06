Inter, cessione eccellente ad un passo. Si è scatenata l'asta improvvisa

Inter, che la società debba mettere in piedi in questa sessione di calciomercato una cessione di un big è ormai cosa nota. La novità, riportata questa mattina dalla Gazzetta dello Sport, è che ci siamo. Hakimi, nello specifico, sembra essere ad un passo dalla partenza. Per l'esterno marocchino è iniziata una vera e propria asta che sta coinvolgendo Chelsea e PSG.

I blues, neo campioni d'Europa, sarebbero in vantaggio, visto che oltre ai 60 milioni di euro cash avrebbero proposto anche il cartellino di Marcos Alonso. Ma non finisce qui. I londinesi avrebbero infatti la possibilità di inserire nell'affare diversi esuberi che potrebbero far gola ai nerazzurri, a caccia di esterni. Zappacosta e Emerson Palmieri sono gli altri nomi caldi.

Questo, scrive la rosea, starebbe portando il PSG ad alzare l'offerta, e ad avvicinarsi ai 70 milioni che la dirigenza interista chiede. dal canto suo il giocatore, viste anche le parole del suo agente, sa già che il suo futuro è lontano da Milano.