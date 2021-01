Inter, Cda straordinario per parlare del presente e non solo (CdS)

Cda straordinario in casa Inter quest'oggi per parlare della situazione economica e non solo: "Dopo aver ottenuto il rinvio delle mensilità di luglio e agosto, a giocatori e staff tecnico verrà proposto di fare lo stesso anche per quelle di novembre e dicembre. Al vaglio pure un piano di spalmatura". Riferisce così il Corriere dello Sport che in queste settimane ha posto molta attenzione nelle vicissitudini finanziarie del colosso di Nanchino. Il presidente Zhang sarà collegato in videoconferenza e non presenzierà di persona.

Non solo dunque una riunione per discutere i piani di una futura cessione del club - o di solamente una parte di esso mantenendo una percentuale (i discorsi con Bc Partners continuano) - bensì sul tavolo ci sarà l'argomento primario del pagamento degli stipendi che molto scalpore ha suscitato nelle scorse settimane: "Non è da escludere, peraltro, che a fine giornata venga diffuso un comunicato. Ad ogni modo, Steven Zhang sarà collegato in videoconferenza".

Il quotidiano poi chiosa sulla questione specificando come, dal punto di vista azionario, il discorso verrà ripreso approfonditamente nelle prossime settimane: "Il futuro della società, dal punto di vista azionario, non è all’ordine del giorno, tuttavia, pur essendo competenza esclusiva della proprietà, è possibile che il presidente voglia dare qualche chiarimento o aggiornamento sulla situazione". A fine giornata probabilmente potrebbe uscire un comunicato da parte del club con quanto deciso in sede di consiglio di amministrazione. Non resta che attendere.