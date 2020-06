Inter, Cavani all'Atletico Madrid: l'effetto domino porta Morata a Milano?

Edinson Cavani sembra essere destinato a raggiungere l'Atletico Madrid, e l'Inter potrebbe quindi ripiegare su Alvaro Morata. Questa è la notizia riportata da Tuttosport, che ha evidenziato come l'attaccante del PSG sia ad un passo dal raggiungere Simeone nella capitale spagnola. Questo trasformerebbe Morata in una sorta di esubero, e l'Inter potrebbe approfittarne. Di certo l'offerta al club dovrà essere interessante, visto che l'Atletico deve ancora pagare il cartellino del giocatore al Chelsea (55 milioni di euro).

Tuttavia sembra che qualche contatto ci sia già stato, visto che il club madrileno è a conoscenza dell'interesse dei nerazzurri (e ciò significa che qualche intermediario si è già mosso). Alcuni fattori, scrive poi Tuttosport, deporrebbero a favore della fattibilità dell'operazione. In primis Morata conosce già Conte dopo l'esperienza al Chelsea, e per questo già saprebbe cosa lo spetterebbe. I

Inoltre lo spagnolo ha deciso di tornare nella capitale del suo paese anche per ragioni private, in particolare per il lavoro della moglie (modella e fashion blogger). Da questo punto di vista però Milano potrebbe essere considerata parimenti attrattiva.