Inter, capitolo esterno: si lavora su 2 tavoli. E c'è un segnale importante

Inter, continua la caccia all'erede di Hakimi per il ruolo di esterno destro. I nerazzurri, come riporta il Corriere dello Sport, lavorano su due nomi. Il primo è quello del solito Nandez del Cagliari. L'uruguaiano può rappresentare un jolly a centrocampo, in quanto potrebbe ricoprire praticamente qualsiasi ruolo. Questo è il motivo per il quale qualora dovesse arrivare non sarebbe escluso un secondo colpo (esterno puro). Il giocatore, racconta il quotidiano romano, vorrebbe che l'operazione si chiudesse a breve, in quanto teme che l'Inter possa andare su altri nomi.

Al momento ci sarebbe l'apertura di Giulini alla formula del prestito oneroso con diritto di riscatto, anche se manca l'accordo sulla cifra del prestito stesso. Tra domanda ed offerta al momento ballano circa due milioni di euro. I nerazzurri non hanno fretta di chiudere, e il motivo è semplice. La speranza di Marotta è quella di riuscire a chiudere per il nome in cima alla lista dei desideri, ossia Dumfries. L'olandese è il preferito di Inzaghi, ma è anche il più difficile da raggiungere.

Il PSV non sembra essere incline a lasciar partire l'esterno in prestito, ma vorrebbe provarsene per circa 20-25 milioni di euro. Il giocatore invece, dal canto suo, vorrebbe vestire la maglia dell'Inter per la prossima stagione e arriva un segnale importante in questo senso. Dumfries infatti non parteciperà alla prossima gara del PSV, valida per i preliminari di Champions League. Sarà necessario che Raiola faccia un passo importante per far si che il club olandese lasci partire l'esterno verso la meta desiderata.