Inter, capitolo esterno: è corsa a due. I giocatori hanno già dato l'ok

Inter, dopo la cessione di Hakimi i nerazzurri hanno bisogno di acquistare un giocatore che possa a gire sulla fascia destra e che sostituisca il marocchino. Stando alla Gazzetta dello Sport i nomi in corsa sarebbero due. Dumfries è il preferito, ma costa molto.

Il giocatore è in uscita, e il PSV vorrebbe incassare 20 milioni di euro dalla sua cessione. Per questa ragione l'Everton sarebbe la destinazione preferita del club, visto che l'Inter propone il prestito con diritto di riscatto.

Il giocatore invece ha dato l'ok per il trasferimento in nerazzurro. Anche Bellerin ha fatto capire di gradire la squadra guidata da Inzaghi, e lo avrebbe comunicato all'Arsenal, che sembra più convinto alla formula che vuole l'Inter. Entro fine mese dovrebbe arrivare il rinforzo.