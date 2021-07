Inter, capitolo esterni. Torna di moda un nome di serie A

Inter, continua l caccia all'erede di Hakimi, dopo che il marocchino ha raggiunto la capitale francese per la cifra record di 70 milioni di euro. Stando al Corriere dello Sport il nome in cima alla lista resta quello di Bellerin, che ha chiesto all'Arsenal di poter essere ceduto al club nerazzurro.

Tuttavia, qualora l'affare non dovesse andare in porto, si valutano le alternative. tra queste spunta di nuovo Nandez, attualmente in forza al Cagliari.

Con Giulini va ancora definita la questione Nainggolan, e chissà che le due trattative non possano incrociarsi. Piace sempre Hateboer dell'Atalanta oltre a Dumfries.