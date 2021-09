Inter, caos nazionali! Svolta in arrivo con un'alleanza fra club

E' terminata ieri (mercoledì 8 settembre) la parentesi dedicata alle nazionali.

Quest'anno si è vista un'anomalia rispetto alle stagioni passate. Le ultime gare saranno disputate nella notte a cavallo tra giovedì e venerdì. I tempi sono quindi accorciati in vista del prossimo match di campionato. I club ora, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, dovranno affrontare le conseguenze. In particolare la problematica risiede nel fatto che molti giocatori torneranno il giorno prima della partita di campionato.

Le situazioni più spinose riguardano i sudamericani, anche se ci sono tempistiche di rientro diverse a seconda delle zone di provenienza. Per quanto riguarda gli argentini, e per l'Inter quindi Lautaro Martinez e Correa, il ritorno alla base è previsto per domani. Nel pomeriggio i due (insieme ai connazionali appartenenti agli altri club) potranno sostenere l'allenamento agli ordini dei rispettivi allenatori Poi ci sono gli uruguaiani. Loro saranno a disposizione solamente sabato pomeriggio. Per l'Inter c'è Vecino.

Infine il caso più curioso: quello degli appartenenti alla rappresentativa cilena. I club si sono uniti per far si che il rientro avvenisse prima del previsto, così da avere i propri giocatori a disposizione già nella giornata di domani (venerdì). L'Inter, ovviamente, è interessata a riavere Arturo Vidal. "Condividendo le spese Bologna, Eintracht Francoforte, Feyenoord, Fiorentina, Genk, Inter, Juventus, Napoli e Porto riavranno i propri giocatori domani pomeriggio",