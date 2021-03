Inter, campionato fermo ma c'è una certezza che non smette di farsi sentire

Inter, Lukaku. Sempre Lukaku, verrebbe da dire. Il gigante belga non smette di far sentire la sua presenza al mondo nerazzurra nemmeno quando il campionato è fermo e i tifosi scalpitano per rivedere l squadra in campo. I numeri dell'attaccante, che Conte ha voluto fortemente nella sua squadra sono spaventosi. E sono spaventosi sia che si parli di nazionale che, appunto, di Inter.

Nel match di due giorni fa con il Belgio Lukaku ha messo a segno la rete numero 34 nelle ultime 29 partite giocate. Una media strepitosa di 1,2 gol a gara. In campionato invece attualmente è a quota 19 reti e 6 assist in 26 partite: anche in questo caso, tra reti e assistenze riesce ad entrare in un gol per ogni partita giocata dall'Inter. Tutto ciò si aggiunge ai numeri della stagione scorsa, in cui è stata superata quota 30. Non male per un giocatore che era stato presentato come un attaccante che difficilmente riusciva a superare le 15 reti in stagione.

Ma le polemiche ormai non trovano più terreno fertile. Ora viene solo da celebrare un giocatore che oltre a trascinare (letteralmente) la squadra con la forza fisica e con i suoi gol ha dato più volte prova di essere anche leader di questa rosa. Un a certezza quindi capace appunto di far esaltare il mondo nerazzurro anche quando gioca con la sua nazionale. I tifosi gongolano all'idea di avere uno così nell'Inter. E ora, affinché tutto ciò trovi la sua definitiva incoronazione manca solo una cosa. Ma per quella bisognerà aspettare altre 11 partite.