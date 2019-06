Inter, cambio di rotta: il nerazzurro resta a Milano, Conte sembra deciso

Novita in casa Inter, secondo la Gazzetta dello Sport: Ivan Perisic resta a Milano. "Nei giorni scorsi è venuta fuori anche la possibilità di inserirlo nella trattativa per Romelu Lukaku, come pedina utile per abbassare le eventuali richieste di cash dello United. Poi, però, sono bastati i primi discorsi veri sull’Inter che verrà per cambiare le strategie.

I nerazzurri giocheranno pesanti al tavolo di Chiesa, questa è una certezza per alzare il tasso tecnico sulla destra, ma sulla fascia sinistra avrà un ruolo importante anche Perisic. Ma non solo, perché Conte ha già in testa un’idea per rivitalizzarlo dopo un anno da 45 partite e 9 gol e tante serate anonime. Nel 3-5-2, Ivan potrà avere la patente da 'tuttafascia', giocando da quinto a sinistra.

Per il croato ci sarebbero sulla carta più compiti difensivi, ma anche più possibilità di correre. Un’estate fa Ausilio aveva deciso di rifiutare i 50 milioni dello United, ora è verosimile che l’ultima stagione altalenante abbia abbassato la quotazione di Ivan, vendibile a 30 milioni", chiosa la rosea.