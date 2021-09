Inter, cambiano le gerarchie. Un compito molto importante attende un giocatore

Inter, la sessione di calciomercato appena conclusa era annunciata come una delle più difficili, principalmente per la questione economica. Tuttavia non ci si aspettava quanto accaduto. Nei piani della società era contemplata esclusivamente la partenza di Hakimi, ma poi il Chelsea ha deciso di corteggiare in maniera spudorata Lukaku. La partenza del belga ha stravolto i piani di mercato e non solo.

Anche a livello interno sono necessariamente cambiate le gerarchie. A sottolinearlo è il Corriere dello Sport, che questa mattina ha dedicata un approfondimento riguardante Lautaro Martinez, prossimo al rinnovo, è ora chiamato a svolgere il ruolo di leader nell'Inter di Inzaghi. Senza Lukaku infatti dovrà essere lui il principale terminale offensivo, con il compito di segnare più di tutti i suoi compagni (di reparto e non).

"Con il nuovo contratto – probabile che i bonus siano piuttosto abbondanti –, Lautaro si issa nella fascia più alta degli ingaggi della rosa nerazzurra. Un passaggio dovuto, tenuto conto che il suo status all'interno della squadra, dopo l'addio di Lukaku, è cambiato. Sostanzialmente, è quello del "Toro" il volto in vetrina, il campione simbolo. La crescita, costante nelle sue prime tre stagioni nerazzurre, dovrà proseguire sul campo. Il suo bottino di reti è stato di 9, 21 e 19 per un totale di 49, salito già a 50 con la prodezza di Verona, nella sua prima uscita ufficiale di quest'anno. Ecco senza Big Rom, toccherà proprio lui diventare il bomber principale".