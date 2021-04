Inter, cambia l'orario del match con la Samp per permettere la festa scudetto

Inter, stando a quanto riportato questa mattina dal Corriere della Sera la società avrebbe fatto una specifica richiesta per modificare l'orario del match di domenica 8 maggio che vedrà i nerazzurri affrontare la Sampdoria.

I nerazzurri potrebbero festeggiare lo scudetto già domenica, dopo aver saputo il risultato di Atalanta Sassuolo. Qualora i bergamaschi non dovessero far risultato il campionato sarebbe chiuso. In caso contrario sarebbe tutto rimandato al sabato successivo, quando gli uomini di Conte affronteranno i blucerchiati.

L'orario originario prevede la sfida a Ranieri alle 18, ma il club avrebbe chiesto di anticiparlo alle 15. Così facendo Si eviterebbe lo sconfinamento della festa oltre l'orario del coprifuoco.