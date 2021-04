Inter, cambia anche l'inno. Scelto un cantante di nota fede nerazzurra

Inter, questo in corso sembra essere un anno di forti cambiamenti nel mondo nerazzurro. Poche settimane fa è stato presentato il nuovo logo e a breve, riporta la Gazzetta dello Sport, sta per cambiare anche l'inno. "Da c'è solo l'Inter" si è passati a "Pazza Inter", (con il primo tornato in auge la scorsa stagione).

Ora si dovrebbe cambiare di nuovo, come riportato dalla Gazzetta dello Sport. Tra i vari pezzi pervenuti nella sede dell'inter, tra i quali c'era quello del tifoso nerazzurro Povia, sarebbe stato scelto quello di Max Pezzali.

"In vantaggio sarebbe ora l’inno scritto in tandem da Max Pezzali e dal produttore discografico Claudio Cecchetto, peraltro cantato dallo speaker ufficiale del club nerazzurro a San Siro, Mirko Mengozzi. La data del lancio non è ancora stata decisa, ma non dovrebbe poi mancare molto. Non è detto infatti che il club decida di aspettare la prossima stagione: il nuovo inno potrebbe essere diffuso già prima della fine di questo campionato".