Inter, Calhanoglu: il colpo di scena e quel pensiero 'ingombrante'

Inter, Calhanoglu: il colpo di scena è arrivato ieri, domenica 20 giugno. "Un abbocco con l’entourage è bastato per capire il gradimento del giocatore all’ipotesi nerazzurra" conferma la Gazzetta dello Sport. Calhanoglu è svincolato e questo "semplifica di molto il lavoro dell'Inter, agevolato - aggiunge il quotidiano sportivo - anche da una distanza sul rinnovo col Milan che non si è mai annullata negli ultimi mesi. Un braccio di ferro che ha finito per raffreddare l’ipotesi di una permanenza a Milanello: Calhanoglu non ha mai fatto un passo indietro rispetto alla richiesta iniziale di 5 milioni a stagione, mentre il Milan non si è mai mosso dal tetto dei 4 milioni, soglia massima stabilita dalla società".

Per l'Inter sarebbe il "profilo perfetto per sostituire Christian Eriksen in attesa di capire quale sarà il futuro sportivo del danese" scrive la Gazzetta dello Sport. E da qui, dunque, il colpo di scena: "L’Inter è disposta a porre rimedio ai mal di pancia di Calhanoglu, garantendogli quel nuovo accordo da cinque milioni che finora aveva trovato soltanto in un’offerta dal Qatar. Ma a 27 anni - sottolinea il quotidiano sportivo - è presto per andare a svernare in campionati minori, preferendo i soldi alle ambizioni: all’Inter, Calhanoglu troverebbe la garanzia di giocare in Champions e la possibilità di continuare a esaltarsi in un grande campionato, ma con lo scudetto sul petto".

A che punto è dunque la trattativa? "Sarà più chiaro nei prossimi giorni, specie adesso che l’ormai ex numero 10 rossonero sarà libero - fa sapere la Gazzetta dello Sport - dal pensiero ingombrante dell’Europeo". Secondo il quotidiano dunque "l’operazione 'scherzetto' è già partita e potenzialmente potrebbe concludersi nel giro di poco".