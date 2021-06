Inter, Calhanoglu ha parlato con Inzaghi, avrà un doppio ruolo. Il numero...

Ieri l'ufficialità di Calhanoglu all'Inter. Una notizia ormai attesa, a compimento di una trattativa super, imbastita sottotraccia ed emersa quando ormai era tutto fatto.

Calhanoglu è un gran colpo per l'Inter, e il suo acquisto sta spopolando nei bar del tifo. "Di sicuro - scrive oggi La Gazzetta dello Sport - Hakan è pronto a “dipingere” calcio in questa sua nuova avventura in nerazzurro. Ha già parlato con Simone Inzaghi di quale dovrà essere il suo ruolo: mezzala in copertura e trequartista libero di inventare alle spalle della LuLa in fase offensiva".

Il quotidiano racconta la prima giornata all'Inter di Calhanoglu: "Sveglia presto, appuntamento all’Humanitas per la prima parte delle visite mediche, pausa pranzo e poi di corsa al Coni per l’idoneità sportiva, dove si è lasciato andare all’abbraccio dei tifosi in attesa nel piazzale antistante all’ingresso". Poi, la firma.

Sul numero: probabile scelga la maglia 11, lasciata libera da Kolarov. Mentre la numero 10 resterà, ovviamente, a Lautaro Martinez.