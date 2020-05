Inter - Calciatori preoccupati, slitta la ripresa degli allenamenti: i dettagli

Già da qualche giorno il Governo ha dato il via libera agli allenamenti individuali, consentendo ai club di Serie A di riaprire i centri sportivi dopo quasi due mesi. I centri di club come Roma, Lazio, Napoli e Milan hanno già riaperto i cancelli, mentre slitta nuovamente la riapertura del Suning Training Centre. Il motivo, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, risiede nella paura dei calciatori nerazzurri.

I risultati dei test effettuati su tutta la rosa erano attesi per ieri sera ma non sono ancora arrivati, nel frattempo però è arrivata la notizia del giocatore del Torino risultato positivo al tampone. Una notizia che ha alimentato ancora di più quel sentimento di timore che aleggia intorno alla ripresa del calcio e che probabilmente ha inciso nella scelta di far slittare la riapertura della Pinetina alla giornata di domani.

Da considerare inoltre che l'Inter non ha nessuna fretta in questo senso. Antonio Conte ha assegnato compiti a casa ben precisi ai suoi giocatori, e il loro rendimento viene monitorato giornalmente tramite gps e video-chiamate. Insomma, la riapertura del centro sportivo al momento permetterebbe alla rosa nerazzurra di svolgere solamente degli allenamenti individuali, nulla di così diverso da quello che Lukaku e co. fanno quotidianamente da circa 60 giorni. Anche per questo l'Inter non ha fretta e aspetta la data del 18 maggio, quando dovrebbe essere possibile tornare a svolgere allenamenti di gruppo.