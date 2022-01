Inter, Caicedo per un motivo preciso. Brozovic e il rinnovo: c'è la data

Inter tra presente... e futuro.

La società nerazzurra ha piazzato i colpi Robin Gosens e Felipe Caicedo (solo da ufficializzare, qui i dettagli). Una doppia mossa utile ad arrotondare ulteriormente una rosa che - come rimarca oggi, 27 gennaio, il Corriere dello Sport - non ha punti deboli. Il giusto mix per tentare l'assalto a tutti gli obiettivi, e reagire con le giuste cartucce ad eventuali emergenze legate a infortuni e altre variabili.

Come spiega infatti il quotidiano, lo stesso acquisto di Caicedo è la 'rete di sicurezza' per i guai fisici di Correa e gli eventuali grattacapi di Lautaro e Sanchez, impegnati in Sudamerica con le rispettive nazionali. Una risorsa dunque (Caicedo potrebbe essere anche semplicemente il vice-Dzeko) che tornerebbe utile nell'immediato, e in tanti modi (alla ripresa c'è il derby col Milan, qui la situazione critica dei rossoneri).

C'è poi la programmazione. Bremer il rinforzo scelto per la difesa del prossimo anno; Onana si alternerà con Handanovic. Al di là di altre possibili idee (resistono i nomi di Frattesi, Scamacca e Raspadori del Sassuolo) sarà fondamentale pure il rinnovo di Brozovic. C'è una data: stando al giornale, l'annuncio del prolungamento del contratto del regista croato potrebbe arrivare subito dopo la chiusura del calciomercato invernale. Una sessione decollata in coda, e che ha partorito le fiammate decisive, Gosens su tutti (le parole dell'agente del tedesco sui motivi del trasferimento all'Inter, clicca qui).