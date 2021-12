Inter-Cagliari, ci sarà un rientro importante? Le probabili

Inter-Cagliari, molto probabile il rientro dal primo di De Vrij.

Si è aperta ieri la 17esima giornata di Serie A con il derby della Lanterna, vinto dalla Sampdoria per 3-1, e proseguirà quest'oggi con gli altri match fino ad arrivare a domani sera (domenica 12 dicembre 2021, ndr) quando, alle ore 20:45, la squadra di Inzaghi scenderà in campo in cerca di tre punti fondamentali contro il Cagliari dell'ex Mazzarri (recupera qui i precedenti).

Il tecnico nerazzurro sta valutando alcuni cambi di formazione, come riferisce quest'oggi (sabato 11 dicembre 2021, ndr) l'edizione del Corriere dello Sport ritenendo che, con molta probabilità, si potrà rivedere dal primo minuto non solo De Vrij (al rientro dopo il lungo stop per infortunio), bensì anche Alexis Sanchez che dovrebbe prendere il posto di Edin Dzeko: "Si tratterebbe della sua seconda gara dall'inizio in stagione. La prima è stata con l'Empoli, quando confezionò l'assist per la rete di D'Ambrosio".

Un rendimento altalenante quello del cileno, alla sua terza stagione in nerazzurro, che dovrà necessariamente cercare di sfruttare al meglio quest'ultima parte dell'anno per far capire la propria importanza: "Il match con il Cagliari potrebbe essere la prima di tre occasioni consecutive, ovvero le gare che mancano a chiudere il 2021. Sanchez avrà un minutaggio consistente e starà a lui dimostrare di poter dare una mano anche in maniera concreta. Poi, inevitabilmente, verrà fatto un punto della situazione".

Per il resto Inzaghi dovrebbe schierare un consueto 3-5-2 con Handanovic tra i pali, difesa a tre che, con il rientro dell'olandese, dovrebbe trovare nuovamente i suoi interpreti titolari Skriniar, De Vrij e Bastoni. In mediana linea a 5 con Dumfries, Barella (recupera qui le sue parole sui fatti di Madrid), Brozovic, Calhanolgu e Dimarco (in vantaggio su Perisic). In attacco possibile riposo, come scritto dal quotidiano, per Dzeko con al suo posto Sanchez ad affiancare Lautaro.