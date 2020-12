Inter, caccia alla punta. Seguiti tre nomi, tutti che militano in serie A

Inter, a gennaio, riporta la redazione di Tuttosport, l'Inter andrà alla caccia di un attaccante per rinforzare il reparto a disposizione di Conte. Non si tratterà necessariamente di un vice Lukaku, visto che l tecnico potrebbe fare una scelta diversa (il modulo visto ieri fa pensare che si potrebbe cercare un profilo differente). Nel caso in cui si scegliesse di andare su una punta che possa sostituire il belga il nome in pole sarebbe quello di Pavoletti.

I nerazzurri sono pronti ad imbastire uno scambio con il Cagliari che coinvolgerebbe Nainggolan. La via dello scambio verrebbe seguita anche qualora si tornasse su un obiettivo estivo, ossia Gervinho. A quel punto a lasciare Milano sarebbe Pinamonti, mandando in porto l'affare sfumato nell'ultima giornata di calciomercato di ottobre.

Infine resta sempre viva la pista che porta al Papu Gomez, in uscita dall'Atalanta e che sarebbe l'ideale nello scacchiere di Conte se decidesse di proseguire ad utilizzare lo schieramento che ieri ha affondato il Verona. In quel caso però si dovrebbe parlare con Percassi, che non sembra essere disposto a concedere sconti.