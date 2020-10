Inter, caccia al difensore: nerazzurri pronti a cogliere l'occasione a giugno

Inter, continua il lavoro di Marotta ed Ausilio per rinforzare la rosa, nonostante la sessione di calciomercato si sia conclusa da poco. In particolare si da la caccia ad un difensore. L'obiettivo numero uno continua ad essere Milenkovic della Fiorentina, per il quale ci sarà da fare i conti con la concorrenza del Milan.

Il serbo, abituato a giocare a tre sul centro destra (ruolo per ora ricoperto da Skriniar) ha il contratto con la società viola in scadenza nel 2022, ragione per la quale a giugno, con un solo anno rimanente, potrebbe rappresentare una vera e propria occasione con il cartellino deprezzato.

L'alternativa, scrive Tuttosport, potrebbe essere Izzo del Torino, per il quale si potrebbe imbastire uno scambio con il Torino. Inoltre resta da considerare l'esplosione di Vanheusden, che i nerazzurri potrebbero riacquistare per 20 milioni dallo Standard Liegi.