Inter, c'è un piano per la rimonta. Vidal e attacco: Inzaghi ha scelto

L'Inter e la formazione anti-Liverpool.

Simone Inzaghi studia le mosse per tentare l'impresa. Servono almeno due gol (senza subirne) per portare la gara ai supplementari. Il piano, per il Corriere dello Sport, è proprio questo. Per il quotidiano l'Inter andrà a cercare il primo gol, per poi tentare di bissare con una seconda marcatura entro il novantesimo.

Per questo si affiderà alla spinta di Perisic che, nel frattempo, ha recuperato da qualche noia fisica. Già all'andata - rimarca il giornale romano - il croato era stato prezioso, e quasi decisivo in occasione dell'assist per Calhanoglu e il tiro del turco, finito contro la traversa.

Circa la formazione: parte avanti a tutti Vidal. Il cileno sostituirà ancora una volta Barella che, domani a Liverpool, sconterà la seconda delle due giornate di squalifica comminategli in Champions League. All'andata l'ex Barcellona disputò una prova di sostanza.

In attacco la coppia formata Lautaro Martinez ed Edin Dzeko. Solo panchina, dunque, per Alexis Sanchez. Verso il Liverpool: il programma di avvicinamento alla sfida dei nerazzurri.