Inter, c'è un piano per l'attacco. Inzaghi cambierà col Bologna

Inter, c'è attesa per il recupero di domani contro il Bologna.

La sfida coi felsinei, in caso di vittoria, varrebbe il primo posto e il sorpasso sul Milan. Una gara, dunque, fondamentale per i nerazzurri di Simone Inzaghi che, ora, devono ottenere i successi decisivi per agguantare il secondo Scudetto di fila.

Guai a sottovalutare gli uomini di Mihajlovic; intanto Inzaghi studia la migliore soluzione per battere i rossoblu. 'Il gioco delle punte', spiega il Corriere dello Sport - oggi 26 aprile - potrebbe riguardare il reparto offensivo dell'Inter. Sì, perché il tecnico nerazzurro può contare su rotazioni preziose e più di un elemento pronto all'uso.

Balla soprattutto il profilo di Correa. L'argentino, dopo la panchina con la Roma, potrebbe essere titolare domani. Con lui, scrive il quotidiano, più Lautaro di Dzeko. E spazio, nei prossimi incontri, potrebbe esserci anche per Alexis Sanchez, altra riserva di lusso di un'Inter che potrebbe dar fondo a tutta la qualità della sua rosa per raggiungere l'obiettivo. Il calendario dell'Inter: leggi qui tutte le partite dei nerazzurrri da qui alla fine.