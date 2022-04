Inter, c'è un dato che preoccupa. E per la Juve un big non recupera

L'Inter e l'attesa per il big match con la Juve. Ma un dato preoccupa.

Come riporta oggi il Corriere dello Sport, la frenata dei nerazzurri è arrivata anche, e soprattutto, in trasferta. E' da tre mesi e mezzo che l'Inter non vince fuori dalle mura amiche. Una statistica amara.

Risale al 17 dicembre scorso (5-0 sul campo della Salernitana) l'ultima vittoria fuori casa della squadra di Inzaghi. E nelle ultime 4 gare, fuori da San Siro, i nerazzurri hanno collezionato appena 4 punti. Un trend da invertire assolutamente, peraltro a pochi passi da un'altra trasferta, a Torino, contro i bianconeri allenati da Massimiliano Allegri.

Intanto, si sta preparando il match. Non andrà sbagliato nulla, ma non mancano le incertezze, e i problemi di formazione. Il quotidiano romano è scettico sul recupero di De Vrij: poche chance, si legge. L'olandese non andrebbe dunque oltre la panchina.

Più fiducia, invece, per Brozovic. "E' in piedi, pronto allo scatto", titola il giornale.