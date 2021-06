Inter, c'è la svolta sul nuovo portiere: trovato l'erede di Handanovic

Tuttosport è sicuro: l’Inter ha trovato l’erede di Samir Handanovic. Si tratta di Bartłomiej Drągowski, portiere della Fiorentina e della nazionale polacca.

Drągowski, 24 anni il prossimo 17 agosto, dal 2016 è di proprietà della società viola. Con la maglia gigliata ha collezionato, in totale, 74 partite. Nel 2019 è stato mandato in prestito, per sei mesi, all’Empoli dove ha difeso per 14 volte la porta. Con la maglia della Polonia Bartłomiej Drągowski ha totalizzato, per ora, una sola presenza ma ha compiuto tutta la trafila delle nazionali giovanili partendo dall’under 15.

“L’acquisto - scrive Tuttosport in edicola oggi (giovedì 17 giugno, ndr) - sarebbe una tutela in più per l’Inter alla luce delle prestazioni ondivaghe di Handanovic”. Lo scopo di Giuseppe Marotta sarebbe molto chiaro: “alzare l’asticella alle spalle del numero uno sloveno, piazzando un vero titolare al posto di Iontu Radu”. Insomma: l’ad nerazzurro starebbe cercando di ripetere quanto già fatto alla Juventus, quando anticipò l’arrivo di Szczesny affiancandolo a Buffon.

Attenzione, però. La Fiorentina, fino a ora, ha dichiarato Bartłomiej Drągowski incedibile. Però il club toscano sarebbe alla ricerca di un estremo difensore “più abile con i piedi”. Quindi, secondo Tuttosport, sarebbe “un segnale del fatto che la situazione non è tanto cristallizzata”. Infine, ricorda il quotidiano torinese, il portiere polacco ha il contratto in scadenza nel 2023 quindi per la Fiorentina “questa sessione di mercato sarebbe la più proficua per monetizzare al massimo dalla sua eventuale cessione”.