Inter, c'è la svolta su Hakimi. Offerta accettata: tutti i dettagli

Inter, nessun dubbio: Hakimi andrà al Psg. Ecco le cifre di un affare in chiusura. Il Chelsea è out e non più interessato

Inter e Hakimi, la svolta. L'esterno marocchino viaggia ormai a vele spiegate verso Parigi. La Gazzetta dello Sport scrive: "La svolta è arrivata, per la fumata bianca ci vorrà anche qualche giorno. Ma ormai non ci sono più dubbi: Achraf Hakimi sarà un nuovo giocatore del Psg, che aggiunge un altro fuoriclasse a una squadra già stellare". Decisiva la mossa del Chelsea, che ha deciso di tirarsi fuori dalla contesa, non alzando l'ultima offerta che prevedeva per l'Inter un corrispettivo economico inferiore a quello offerto dal Psg, più una contropartita. Ma quali sono i termini del contratto che legherà Hakimi al Psg? Un quinquennale da 8milioni netti più due di bonus. Ovvero dieci milioni all’anno, il doppio di quanto Hakimi guadagnava all'Inter. All'Inter, spiega il quotidiano, andranno 65 milioni cash. La cifra ritenuta giusta per chiudere.