Inter, c'è il Tucu. Un retroscena ha fatto tremare, ecco il numero di maglia

Inter, è arrivato il Tucu. Joaquin Correa è ormai, in attesa dell'ufficialità di rito, un nuovo calciatore nerazzurro. "Correa va di fretta sarà pure una battuta scontata, ma nasconde una grande verità. Perché l’Inter sta facendo di tutto per portare a Verona il suo nuovo attaccante. E allora, giù con l’acceleratore, si va di fretta con l’obiettivo di partire in pullman con i compagni oggi pomeriggio", scrive La Gazzetta dello Sport.

L'intenzione del'Inter è insomma quella di avere a disposizione Correa già per la sfida di domani sera contro l'Hellas Verona, valevole per la seconda giornata di campionato. Il quotidiano rivela un retroscena: "C’era un filo di apprensione in casa Inter anche ieri mattina sull’affare, per la paura che il presidente biancoceleste Lotito potesse cambiare le carte in tavola dopo l’accordo raggiunto due sere fa. Non è accaduto. E così Correa ha avuto il via libera. L’ultima mattina a Roma, il tempo di preparare un paio di valigie e poi alle 16.45 l’argentino si è imbarcato dall’aeroporto di Ciampino, direzione Milano".

Ieri sera, Correa ha cenato con Marotta. Menù? Carne argentina. E il numero di maglia? "Dovrebbe essere il 16 già indossato con l’Argentina, attualmente sulle spalle di Salcedo, che però è in uscita", la ricostruzione.