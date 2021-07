Inter, c'è il giorno per Nandez. Ha già rifiutato un club. Dumfries: il punto

Inter, Nandez è vicino. Tutto lascia ormai pensare che il duttile centrocampista uruguayano approderà alla corte di Simone Inzaghi. Passi avanti nella trattativa e un giorno preciso per chiudere. La Gazzetta dello Sport fa il punto.

"L’appuntamento decisivo tra le parti è in agenda per lunedì: un dentro o fuori per chiudere l’affare, in un verso o in un altro", spiega il quotidiano.

E gli altri nomi? Bellerin e Dumfries, innazitutto. "L’Arsenal si è convinta ad accettare il prestito, ora aspetta un’offerta ufficiale. Al contrario dei Gunners, invece, il Psv non ha intenzione di aprire al trasferimento temporaneo, ma l’Everton non ha ancora chiuso l’affare e questo tiene viva la speranza Inter, consapevole che al giocatore non dispiacerebbe l’avventura in Serie A".

Mosse Inter, dunque, tutte spostate a destra. E' lì che Inzaghi reclama rinforzi dopo la partenza di Hakimi, in direzione Psg. C'è un'Inter da far correre, e le fasce saranno essenziali nel lavoro di costruzione del gioco.

Tornando a Nandez, la volontà del calciatore è ferma e potrebbe essere decisiva: "Vuole l’Inter, convinto che sia l’opportunità giusta per fare un nuovo step di crescita della carriera. Nandez vuole giocare la Champions e lottare per il titolo, anche per questo non si è lasciato condizionare dalle lusinghe del Leeds di Bielsa di qualche settimana fa", il retroscena proposto oggi dal giornale.