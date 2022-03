Inter, c'è da rialzare la testa. E all'orizzonte due notizie confortanti

Inter, ieri sera, Domenica 13 marzo, i nerazzurri sono riusciti a riagguantare il pari al 93esimo minuto contro un ottimo Torino.

Brutta la prestazione degli uomini di Simone Inzaghi. Proprio quest'ultimo è finito sul banco degli imputati per le scelte fatte in occasione di questa sfida (qui i dettagli). Il risultato è che ora la gara da recuperare contro il Bologna, qualora fosse vinta, non porterebbe più al primato in classifica. L'Inter non è più padrona del suo destino, e dovrà necessariamente attendere un passo falso di chi sta davanti. Intanto però sarà necessario tornare alla vittoria, già a partire dalla prossima giornata, quando l'avversario sarà la Fiorentina di Vincenzo Italiano.

La Gazzetta dello Sport questa mattina ha sottolineato come ci siano due buone notizie all'orizzonte per l'allenatore dell'Inter. In primis quelle relative a Marcelo Brozovic. L'assenza del croato si fa sentire in maniera importante ad ogni occasione. E' accaduto contro il Sassuolo così come contro la squadra di Juric. Unico vero insostituibile dell'11 nerazzurro. Secondo il quotidiano non ci sono dubbi circa il suo rientro nel prossimo match. Inzaghi avrà quindi il suo regista, indispensabile ed inamovibile sulla mediana. A ciò si aggiunge l'inserimento di Robin Gosens. La sua ora sta per scattare, ed il tecnico si ritroverà energie fresche a disposizione.Due buone notizie per la volata finale. La speranza di Inzaghi però, chiude la rosea, è che oltre loro due, e già a partire dalla prossima, torni d esserci tutta l'Inter.