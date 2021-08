Inter, c'è anche il campo. Ieri Lautaro brillante! In due rinascono

Inter, c'è anche il campo. Ieri i nerazzurri hanno giocato un'amichevole, vinta contro il Parma. Nel bel mezzo delle contestazioni alla proprietà, giunte puntuali dai supporters presenti sugli spalti, sono arrivate le inevitabili indicazioni di campo.

Quali? La Gazzetta dello Sport fa il punto, e su Inzaghi scrive: "A Parma avrebbe voluto scatenare la Lu-La e, invece, ha visto partire suo malgrado metà della ditta. Per questo, in attesa di Dzeko (e non solo), dovrà fare di necessità virtù e darà la leadership a Lautaro. Ieri il Toro era all’esordio con lo scudetto sul petto: dovrà metabolizzare l’addio del gemello Romelu e,intanto, si è mosso come se non avesse fatto neanche un giorno di vacanza".

Brillante la prova dell'argentino. Il quotidiano rimarca: "È stato lui a ispirare l’1-0 di Brozovic dopo un quarto d’ora del secondo tempo: proprio il croato è stato il migliore della compagnia, ma in generale l’intera squadra si è svegliata dopo un primo tempo sonnecchiante. Nella ripresa, ha alzato il ritmo, tenuto palla e avvolto sulle fasce: un possesso da 3-5-2 di tipo inzaghiano".

Poi, i protagonisti alternativi... "Dopo diversi guizzi dell’ottimo Satriano, la seconda rete è arrivata dal più classico inserimento di Vecino su assist di Dimarco: per i due si prospetta una stagione di rinascita. Per l’Inter tutta, invece, questo 2021-2022 inizia tra cori contrapposti e mille incognite".